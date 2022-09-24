Вкрали форму ЗСУ на складах під Херсоном. РФ готує провокацію на кордоні з Білоруссю

"20 вересня до Мінська прибули найманці ПВК "Ліга", які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, що отримані від білоруського підпілля, до Мінська прибуло 130 найманців ПВК "Ліга" з особистою зброєю та боєприпасами.

Вже 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства “ГардСервіс”, де розміщуються найманці, було доставлено 300 одиниць форми військових ЗСУ, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

"Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іванове та Кобрин", - уточнюють в ЦНС.

Що відомо про "ГардСервіс"?

"ГардСервіс” не є звичайним приватним охоронним підприємством, єдиним в Білорусі. Створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.