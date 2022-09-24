Украли форму ВСУ на складах под Херсоном. РФ готовит провокацию на границе с Беларусью

"20 сентября в Минск прибыли наемники ЧВК "Лига", которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, полученных от белорусского подполья, в Минск прибыло 130 наемников ЧВК "Лига" с личным оружием и боеприпасами.

Уже 22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещаются наемники, было доставлено 300 единиц формы военных ВСУ, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

"Возможные диверсии ожидаются в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин", - уточняют в ЦНС.

Что известно о "ГардСервисе"?

"ГардСервис" создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.