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Украли форму ВСУ на складах под Херсоном. РФ готовит провокацию на границе с Беларусью

Фото: РФ готовит провокацию на границе с Беларусью, планируя использовать форму ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские наемники готовят провокации на границе Украины и Беларуси. Возможные диверсии ожидаются в районе населенных пунктов Беларуси - Пинск, Иваново и Кобрин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"20 сентября в Минск прибыли наемники ЧВК "Лига", которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, полученных от белорусского подполья, в Минск прибыло 130 наемников ЧВК "Лига" с личным оружием и боеприпасами.

Уже 22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещаются наемники, было доставлено 300 единиц формы военных ВСУ, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

"Возможные диверсии ожидаются в районе населенных пунктов Пинск, Иваново и Кобрин", - уточняют в ЦНС.

Что известно о "ГардСервисе"?

"ГардСервис" создано специальным указом Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Как сообщалось, австрийский военный аналитик Том Купер ранее заявлял, что Россия снова может попытаться ударить по Киеву и Западной Украине, если у них будет такая возможность. Однако использование белорусской армии исключено.

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