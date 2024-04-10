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СБУ викрила ексочільника одного зі своїх підрозділів на оборудках з пальним

Середа 10 квітня 2024 21:15
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СБУ викрила ексочільника одного зі своїх підрозділів на оборудках з пальним Ілюстративне фото: СБУ затримала колишнього працівника на оборудках з пальним (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, до організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Раніше вони були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.

Під час розслідування було становлено, що чоловіки купували паливно-мастильні матеріали для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього вони залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами. Зокрема, експосадовці вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Своїми діями колишні працівники СБУ завдали відомству понад 26 мільйонів гривень збитків.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті. Також за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю.

Фото: СБУ викрила ексочільника одного зі своїх підрозділів на оборудках з пальним (t.me/SBUkr)

У них виявили бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці нещодавно викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.

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