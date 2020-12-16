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"ВКонтакте" і Telegram потрапили до "піратського списку" Єврокомісії

Брюссель, Середа 16 грудня 2020 11:31
"ВКонтакте" і Telegram потрапили до "піратського списку" Єврокомісії
Фото: забороненою в Україні соцмережею зацікавилась Єврокомісія (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія включила до списку ресурсів, що сприяють поширенню піратського контенту, російську соціальну мережу "ВКонтакте". Також у списку опинився месенджер Telegram.

Про це йдеться у відповідному документі Европейської комісії - "Списку спостереження за підробками та піратством".

Зокрема, щодо російської мережі "ВКонтакте" там зазначено: "Правовласники повідомляють, що користувачі VK.com можуть мати несанкціонований доступ до фільмів та телевізійних шоу, у тому числі за допомогою вбудованих відеопрогравачів, а також книг, зокрема підручників". Також зазначено, що у групах користувачі можуть ділитися, завантажувати та завантажувати контент. "ВКонтакте" зауважували, що ведуть боротьбу з піратським контентом.

Щодо мережі Telegram, зареєстрованої у Великій Британії з операційним центром у Об'єднаних Арабських Еміратах, у Єврокомісії зазначають: "Telegram включено до цього списку спостереження, оскільки зацікавлені сторони повідомляють про недостатню реакцію Telegram на повідомлення про порушення".

Крім обміну повідомленнями, в Telegram є публічні канали, де можна обмінюватися піратським контентом. Хоча зазначено, що Telegram заявляв про видалення останнім часом недозволеного контенту протягом доби, а також про боротьбу з іншими видами неприйнятного контенту - наприклад, щодо терористичної пропаганди та жорстокого поводження з дітьми.

Нагадаємо, Європейський союз зобов'яже Facebook і YouTube видаляти терористичний контент протягом години після того, як він буде позначений.

РБК-Україна писало, що, за даними РНБО, користувачів забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтакте" можуть "поставити на облік". Представники компанії стверджують, що змогли обійти блокування ресурсу в Україні.

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