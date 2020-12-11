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ЕС обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент

Брюссель, Пятница 11 декабря 2020 12:10
ЕС обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент
Фото: контент начнут фильтровать (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз обяжет Facebook и YouTube удалять террористический контент в течение часа после того, как он будет отмечен. Иначе их ждут штрафы - в соответствии с новым соглашением, достигнутым 10 декабря Европейским парламентом, странами Евросоюза и Европейской комиссией.

Об этом сообщает DPA International.

"Со времен терактов в Париже мы ставили безопасность европейцев во главу угла повестки дня ЕС. Для защиты наших границ и предотвращения терроризма. Теперь мы добавили еще один кусок к головоломке: отключите террористический контент!", - сказано в сообщении "Европейской народной партии" в ее аккаунте в Twitter.

Источники в ЕС сообщили DPA, что в случае систематических нарушений компании могут быть оштрафованы на несколько процентов от их годового оборота.

Требование об удалении контента также может исходить от властей другой страны ЕС. Норма будет применяться ко всем компаниям, предоставляющим интернет-услуги, независимо от того, состоят ли они в Евросоюзе.

Эти планы еще должны быть официально одобрены странами ЕС и парламентом.

Напомним, суд столичного округа Колумбия запретил властям США принимать меры по ограничению работы приложения TikTok. Запрет действует на время рассмотрения вопроса в суде.

РБК-Украина писало, что Facebook объявила о запрете любого контента, который отрицает или искажает Холокост.

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