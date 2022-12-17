Включно з Кримом. ЗСУ сподіваються відвоювати всі території вже у 2023 році

При цьому генерал акцентував, майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки що тримаються в секреті.

"Крим - це обов'язково - це лише питання часу...Ми повернемо кожен квадратний сантиметр нашої території. Хотілося б вирішити всі питання цього року. Але я вірю, що наступного року ми все доведемо до логічного завершення", - заявив Ковальчук.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що беззаперечно вірить у перемогу України у боротьбі з російською агресією, але для цього ЗСУ потрібні ресурси.

Додамо, що очільник ГУР МО Кирило Буданов раніше заявив про вирішальний період війни, і висловив упевненість "що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить усі окуповані землі".

За його словами, "взимку війна значною мірою стихне", а ось після цього почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони країни станом на 1991 рік.

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