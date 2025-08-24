Включення "Укрнафти" до ПСО - ефективне при підготовці до опалювального сезону, - експерт

"Урядом з квітня було прийнято рішення, за яким компанія "Укрнафта", яка управляється Міноборони та "Нафтогазом", увесь газ, який вона видобуває, вона за фіксованою ціною продає "Нафтогазу" для того, щоб його накопичувати і використовувати, зокрема, для потреб населення протягом цього року та опалювального сезону", - пояснив Петренко.

За його словами, на відміну від державної компанії, приватні видобувачі продають газ на вільному ринку.

"До цього рішення "Укрнафта" видобувала газ і теж продавала його на вільному ринку, але, з метою підготовки до ОЗП, державою було прийнято це рішення, тому що це важливо для того, щоб забезпечити газом Україну", - наголосив експерт.

Рішення про ПСО діятиме до жовтня, але, за словами Петренка, є ймовірність його продовження.

"Станом на сьогодні, мені здається, є вірогідність того, що це рішення буде продовжено, але, звичайно, жодних офіційних заяв цього приводу поки не було", - сказав він.

Нагадаємо, навесні уряд долучив ПАТ "Укрнафта" до механізму пільгових поставок. За оцінками експертів, цей крок дозволяє уникнути ризиків дефіциту газу, зменшити ринкові дисбаланси та покращити фінансову ситуацію учасників ринку.