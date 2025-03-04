Включення "Укрнафти" до механізму пільгових поставок допоможе уникнути зростання тарифів, - депутат

За його словами, механізм ПСО дозволяє утримувати стабільні тарифи на газ для населення, тепло та електроенергію, однак нині він опинився під загрозою через помилки в управлінні запасами газу.

"Дивіться, "Нафтогаз" купує газ терміново, у нас величезна проблема газу після ударів він купує приблизно по 30 гривень - імпортує. Обсяг дуже потужний, буде під мільярд. Вони вийдуть на мільярд, який додатково закуповують, а продають населенню в результаті цей газ по 7,96, розумієте, для енергетики ще дешевше і так далі", – наголосив Кучеренко.

Водночас, за словами нардепа, державна "Укрнафта", 51% якої належить "Нафтогазу", реалізує свій газ за ринковими цінами, тоді як населення потребує стабільного постачання за фіксованими тарифами.

"І я одразу задаю питання, якщо у нас не вистачає балансу газу для населення і теплокомуненерго, то уряду доведеться включати обсяги газу "Укрнафти", щоб у нас вистачило на майбутній опалювальний сезон цього ПСО-шного газу для населення, для теплокомуненерго і для енергетики", – підкреслив депутат.

За його даними, залучення газу "Укрнафти" до механізму пільгових поставок додасть 1,1 млрд м³, а разом із газом "Укрнафтобуріння" – майже 2 млрд м³.

Також він повідомив, що вже наступного тижня це питання буде розглянуто на засіданні профільного комітету.

"Ми домовились, що наступного тижня ми проведемо спеціальне засідання комітету, послухаємо всіх суб'єктів: "Укрнафту", "Нафтогаз", уряд, Міністерство фінансів і так далі для того, щоб розуміти цю ситуацію, що буде з газом на наступний опалювальний сезон. Бо саме це зараз стає ключовою проблемою", – підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп раніше заявив, що наступний опалювальний сезон може стати серйозним викликом для України через падіння видобутку газу та ризики дорогого імпорту. На його думку, причиною цього є масовані атаки окупантів на газову інфраструктуру та надмірне регулювання ринку через механізм пільгових поставок.