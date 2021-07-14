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Включение Украины в "зеленый перечень" ЕС не означает автоматической возможности въезда, - МИД

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Среда 14 июля 2021 14:16
Включение Украины в "зеленый перечень" ЕС не означает автоматической возможности въезда, - МИД Фото: Украину включили в "зеленый" перечень ЕС (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих государств, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз. Однако это не означает автоматической возможности въезда во все государства-члены ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это решение свидетельствует о том, что показатели эпидемической ситуации в Украине соответствуют требованиям ЕС.

"Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам мира, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась", - сказал Кулеба.

Однако в МИД отмечают, что включение в “зеленый перечень” не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС.

"Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов, которые принимают окончательное решение о включении третьих стран в национальные “зеленые списки” учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране. ЕС обновляет состав "зеленого перечня" каждые две недели. В случае ухудшения эпидемической ситуации страны могут быть исключены из перечня", - пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины, решение будет завтра.

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Евросоюз Дмитрий Кулеба
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