Включение США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба

На сегодня вопрос включения США в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе не стоит на повестке дня. На переговорах с российской стороны наблюдается сплошной деструктив.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на все усилия, с той стороны "мы видим сплошной деструктив и попытки перекладывать ответственность за все на Украину". "Не то, чтобы это было что-то новое, но сейчас это вышло на какой-то топ-уровень… Что касается США, то Трехсторонняя контактная группа состоит из трех участников - Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник. Поэтому вопрос о привлечении США именно к ТКГ не стоит", - отметил Кулеба.