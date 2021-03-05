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Включение США в состав ТКГ по Донбассу не стоит на повестке дня, - Кулеба

Автор: РБК-Украина

На сегодня вопрос включения США в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию на Донбассе не стоит на повестке дня. На переговорах с российской стороны наблюдается сплошной деструктив.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на все усилия, с той стороны "мы видим сплошной деструктив и попытки перекладывать ответственность за все на Украину".

"Не то, чтобы это было что-то новое, но сейчас это вышло на какой-то топ-уровень… Что касается США, то Трехсторонняя контактная группа состоит из трех участников - Россия и Украина как стороны конфликта и ОБСЕ как посредник. Поэтому вопрос о привлечении США именно к ТКГ не стоит", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США нужно как можно скорее привлечь к нормандскому формату, если они заинтересованы в участии в мирных переговорах по Донбассу.

Он также отметил, президент России Владимир Путин не должен быть против участия США, поскольку "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами".

Кроме того, он выступил за привлечение Польши к переговорам по достижению мира.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбассДмитрий КулебаКонтактная группа
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