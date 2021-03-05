Включення США до складу ТКГ щодо Донбасу не стоїть на порядку денному, - Кулеба

На сьогодні питання включення США до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі не стоїть на порядку денному. На переговорах з російської сторони спостерігається суцільний деструктив.

За його словами, незважаючи на всі зусилля, з того боку "ми бачимо суцільний деструктив і спроби перекладати відповідальність за все на Україну".

"Не те, щоб це було щось нове, але зараз це вийшло на якийсь топ-рівень ... Що стосується США, то Тристороння контактна група складається з трьох учасників - Росія і Україна як сторони конфлікту і ОБСЄ як посередник. Тому питання про залучення США саме до ТКГ не стоїть", - зазначив Кулеба.