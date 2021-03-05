Включення США до складу ТКГ щодо Донбасу не стоїть на порядку денному, - Кулеба

На сьогодні питання включення США до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі не стоїть на порядку денному. На переговорах з російської сторони спостерігається суцільний деструктив.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, незважаючи на всі зусилля, з того боку "ми бачимо суцільний деструктив і спроби перекладати відповідальність за все на Україну".
"Не те, щоб це було щось нове, але зараз це вийшло на якийсь топ-рівень ... Що стосується США, то Тристороння контактна група складається з трьох учасників - Росія і Україна як сторони конфлікту і ОБСЄ як посередник. Тому питання про залучення США саме до ТКГ не стоїть", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що США треба якомога швидше залучити до нормандського формату, якщо вони зацікавлені в участі в мирних переговорах по Донбасу.
Він також зазначив, президент Росії Володимир Путін не має бути проти участі США, оскільки "мріє сісти за один стіл зі світовими лідерами".
Крім того, він виступив за залучення Польщі до переговорів з досягнення миру.