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Включає поставки зброї: ЄС розробляє план довгострокової допомоги Україні

Фото: ЄС має план довгострокової підтримки України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Європейська служба зовнішніх дій розробила проект плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною в питанні безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У документі йдеться, що членство України в ЄС саме по собі буде зобовʼязанням у сфері безпеки. Щоб допомогти їй досягти цього, Європейський союз має забезпечити довгострокову і фінансову підтримку, щоб Україна могла відновитися.

За даними Politico, проект плану включає пропозиції щодо забезпечення "постійного" надходження зброї до Києва, надання військової освіти, навчання, обмін розвідувальними даними та допомоги в з’єднанні оборонних компаній України та ЄС.

Видання стверджує, що цей документ є продовженням обіцянки, даної лідерами ЄС, що вони "готові разом із партнерами внести свій внесок у майбутні зобов'язання України в галузі безпеки".

Зазначається. що ЄС немає можливості безпосередньо постачати зброю Україні. Замість цього, Європейський союз спонукає країни-члени блоку надсилати власну зброю та пропонує часткове відшкодування за це. В документі ця система компенсацій розглядається як основа для довгострокової військової підтримки України.

Допомога Україні від ЄС

Рада Європейського союзу, на початку травня, схвалила рішення про надання допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів та ракет. Це рішення було прийняте з метою підтримки в зусиллях зміцнити обороноздатність та забезпечити безпеку українців.

Ця фінансова допомога є однією з ініціатив ЄС у рамках партнерства з Україною. Згодом Європарламент погодив проєкт регламенту, який передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів на рік.

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