Вклады в Ощадбанке будут гарантированы на общих основаниях

"Вклады физических лиц, размещенные в банке, гарантируются в порядке и размерах, предусмотренных законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"", - говорится в документе.

В предыдущей версии устава 2003 года говорилось: "Вклады физических лиц, размещенные в банке, гарантируются государством согласно закону Украины "О банках и банковской деятельности"".

Таким образом, устав приведен в соответствие с законом, который вступил в силу в апреле 2022 года и предусматривает, что Ощадбанк станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время в Украине на время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФОПам (вместе с процентами, если это был депозит).

Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-то из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит его вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.