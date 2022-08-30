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Вклады в Ощадбанке будут гарантированы на общих основаниях

Фото: вклады населения в Ощадбанке на общих основаниях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государство больше не гарантирует 100% суммы по депозитам населения в Ощадбанке. Вклады будут гарантировать на общих основаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 27 августа 2022 г. № 958, которым утверждена новая редакция устава банка.

"Вклады физических лиц, размещенные в банке, гарантируются в порядке и размерах, предусмотренных законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц"", - говорится в документе.

В предыдущей версии устава 2003 года говорилось: "Вклады физических лиц, размещенные в банке, гарантируются государством согласно закону Украины "О банках и банковской деятельности"".

Таким образом, устав приведен в соответствие с законом, который вступил в силу в апреле 2022 года и предусматривает, что Ощадбанк станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время в Украине на время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФОПам (вместе с процентами, если это был депозит).

Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-то из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит его вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.

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Ощадбанк