Вкладникам колишнього Альфа-Банку пропонують домовитися: які ризики

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна юрист Ростислав Кравець.

Як зазначив він, йдеться про так звані Loan Participation Notes (LPN), які випускалися через складну транскордонну фінансову схему за участі підсанкційних російських акціонерів банку.

За його словами, окремі вкладники, які раніше подали позови до суду та отримали позитивні рішення, зараз отримують пропозиції погодитися на відтерміноване повернення коштів. Зокрема, йдеться про сценарій, за якого виплати відбудуться лише у разі позитивного рішення міжнародного суду на користь ексвласників банку - зокрема Михайла Фрідмана.

За його словами, є потенційні юридичні наслідки участі у подібних домовленостях. Зокрема, укладання мирових угод за участі підсанкційних осіб може розглядатися як опосередковане сприяння країні-агресору.

"Щодо колишніх власників банку вже діють санкції, зокрема і в Україні. Участь у схемах, що прямо або опосередковано підтримують реалізацію їхніх претензій проти держави, може викликати питання з боку правоохоронних органів», — зазначив Кравець.

Частина вкладників продовжує захищати свої інтереси в судах і вже має на руках рішення на свою користь. Кравець закликає добиватися повернення коштів у правовий спосіб.

