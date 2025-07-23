Вкладникам колишнього Альфа-Банку пропонують домовитися: які ризики
Українським власникам боргових зобов’язань, пов’язаних із колишнім Альфа-Банком, почали пропонувати укладання угод щодо повернення коштів.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна юрист Ростислав Кравець.
Як зазначив він, йдеться про так звані Loan Participation Notes (LPN), які випускалися через складну транскордонну фінансову схему за участі підсанкційних російських акціонерів банку.
За його словами, окремі вкладники, які раніше подали позови до суду та отримали позитивні рішення, зараз отримують пропозиції погодитися на відтерміноване повернення коштів. Зокрема, йдеться про сценарій, за якого виплати відбудуться лише у разі позитивного рішення міжнародного суду на користь ексвласників банку - зокрема Михайла Фрідмана.
За його словами, є потенційні юридичні наслідки участі у подібних домовленостях. Зокрема, укладання мирових угод за участі підсанкційних осіб може розглядатися як опосередковане сприяння країні-агресору.
"Щодо колишніх власників банку вже діють санкції, зокрема і в Україні. Участь у схемах, що прямо або опосередковано підтримують реалізацію їхніх претензій проти держави, може викликати питання з боку правоохоронних органів», — зазначив Кравець.
Частина вкладників продовжує захищати свої інтереси в судах і вже має на руках рішення на свою користь. Кравець закликає добиватися повернення коштів у правовий спосіб.
Що таке LPN і чому виникла проблема
Як відомо, до повномасштабного вторгнення, Альфа-Банк Україна залучав кошти клієнтів через кіпрську структуру ABH Ukraine Limited, яка через компанію E.M.I.S. Finance B.V. (Нідерланди) випускала LPN - боргові інструменти, що розміщувалися серед українських бізнесменів та приватних інвесторів через A-Club.
Папери пропонувалися як альтернатива валютним депозитам - з дохідністю 5-12% річних. На відміну від класичних вкладів, LPN не підпадали під захист Фонду гарантування вкладів і фактично залишалися поза межами банківського регулювання.
Станом на лютий 2022 року в обігу перебували LPN на суму понад 400 млн доларів. Після введення санкцій проти акціонерів банку, емітент - E.M.I.S. Finance - припинив обслуговування зобов’язань. А самі акціонери звернулися до міжнародних судів із вимогами компенсації понад 1,4 млрд доларів з боку України.
Нагадаємо, 21 липня 2025 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про активізацію заходів щодо встановлення, ідентифікації та стягнення активів осіб, до яких застосовано санкції у вигляді блокування. У рішенні йдеться про необхідність вжити заходів протягом трьох місяців.
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