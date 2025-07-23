ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вкладчикам бывшего Альфа-Банка предлагают договориться: какие риски

Среда 23 июля 2025 14:11
UA EN RU
Вкладчикам бывшего Альфа-Банка предлагают договориться: какие риски Фото: юрист рассказал о риске в случае заключения сделок по возврату средств Альфа-Банком (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Украинским владельцам долговых обязательств, связанных с бывшим Альфа-Банком, начали предлагать заключение сделок по возврату средств.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина юрист Ростислав Кравец.

Как отметил он, речь идет о так называемых Loan Participation Notes (LPN), которые выпускались через сложную трансграничную финансовую схему с участием подсанкционных российских акционеров банка.

По его словам, отдельные вкладчики, которые ранее подали иски в суд и получили положительные решения, сейчас получают предложения согласиться на отсроченный возврат средств. В частности, речь идет о сценарии, при котором выплаты состоятся только в случае положительного решения международного суда в пользу экс-владельцев банка - в частности Михаила Фридмана.

По его словам, есть потенциальные юридические последствия участия в подобных договоренностях. В частности, заключение мировых соглашений с участием подсанкционных лиц может рассматриваться как опосредованное содействие стране-агрессору.

"В отношении бывших владельцев банка уже действуют санкции, в том числе и в Украине. Участие в схемах, прямо или косвенно поддерживающих реализацию их претензий против государства, может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов", - отметил Кравец.

Часть вкладчиков продолжает защищать свои интересы в судах и уже имеет на руках решения в свою пользу. Кравец призывает добиваться возврата средств правовым способом.

Что такое LPN и почему возникла проблема

Как известно, до полномасштабного вторжения, Альфа-Банк Украина привлекал средства клиентов через кипрскую структуру ABH Ukraine Limited, которая через компанию E.M.I.S. Finance B.V. (Нидерланды) выпускала LPN - долговые инструменты, которые размещались среди украинских бизнесменов и частных инвесторов через A-Club.

Бумаги предлагались как альтернатива валютным депозитам - с доходностью 5-12% годовых. В отличие от классических вкладов, LPN не подпадали под защиту Фонда гарантирования вкладов и фактически оставались вне банковского регулирования.

По состоянию на февраль 2022 года в обращении находились LPN на сумму более 400 млн долларов. После введения санкций против акционеров банка, эмитент - E.M.I.S. Finance - прекратил обслуживание обязательств. А сами акционеры обратились в международные суды с требованиями компенсации более 1,4 млрд долларов со стороны Украины.

Напомним, 21 июля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об активизации мер по установлению, идентификации и взысканию активов лиц, к которым применены санкции в виде блокировки. В решении говорится о необходимости принять меры в течение трех месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Альфа-Банк
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки