Вкладчикам банка "Хрещатик" приостановили выплаты

Фонд гарантирования вкладов принял решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО КБ "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По данным пресс-службы, причиной стало решение суда в отношении процесса ликвидации банка.

"Исполнительной дирекцией Фонда с целью сохранения активов банка и предотвращения потери их стоимости, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица фонда на осуществление ликвидации ПАО КБ "Хрещатик" Марине Славкиной", - говорится в сообщении.

Напомним,в апреле 2016 года Национальный банк украины признал ПАО КБ "Хрещатик" неплатежеспособным. Процедура ликвидации банка была начата 6 июня 2016 года. Однако в июле 2017 года Высший админсуд признал незаконность банкротства банка "Хрещатик".

Отметим, в реестре Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 77 банков-участников. В стадии ликвидации находилось 90 банков, временная администрация работала в банке "Финансовая инициатива".