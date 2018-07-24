ВККСУ начала подготовку к конкурсу на должности судей ВАКС

Новости Общество 24.07.2018 - 21:17
Фото: ВККСУ (facebook.com vkksu)
Фото: ВККСУ (facebook.com vkksu)

ВККСУ начала подготовку к конкурсу на должности суддей Высшего антикоррупционного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) начала подготовку к конкурсу на должности суддей Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится на сайте ВККСУ.

Так, с 24 июля стартовала регистрация для участия в конкурсах на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, в частности Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, а также на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда.

Отметим, что намерения принять участие в конкурсе можно зарегистрировать до 1 августа 2018 года включительно.

Напомним, ранее ВККСУ в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд начала процесс отбора членов Общественного совета международных экспертов. Так, Высшая квалификационная комиссия судей сделала запрос в МИД Украины относительно перечня международных организаций, с которыми государство сотрудничает по предотвращению и противодействию коррупции в соответствии с международными договорами Украины. 10 июля комиссия получила на него ответ.

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Теги:  ВККСУ,  антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС