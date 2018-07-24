ВККСУ розпочала підготовку до конкурсу на посади суддів ВАКС

ВККСУ розпочала підготовку до конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) почала підготовку до конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це йдеться на сайті ВККСУ.

Так, з 24 липня стартувала реєстрація для участі в конкурсах на заняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, зокрема Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а також на заняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного суду.

Зазначимо, що наміри щодо бажання взяти участь у конкурсі можна зареєструвати до 1 серпня 2018 року включно.

Нагадаємо, раніше ВККСУ в рамках підготовки конкурсу у Вищий антикорупційний суд почала процес відбору членів Громадської ради міжнародних експертів. Так, Вища кваліфікаційна комісія суддів зробила запит в МЗС України щодо переліку міжнародних організацій, з якими держава співпрацює щодо запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України. 10 липня комісія отримала на нього відповідь.