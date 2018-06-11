ВККСУ: 91 судья не подтвердил соответствие занимаемой должности

Еще 68 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) продолжает проводить квалификационное оценивания судейского корпуса Украины. Оценивание проходят 2969 судей в двух группах с 999 и 1970 судей. Об этом говорится в сообщении прес-службы ведомства.

Как сообщается, по состоянию на 7 июня 2018 года завершено оценивания для 29% судей или 868 судей, в отношении которых назначено оценивания. Из них 82% или 709 судей признаны соответствующими занимаемой должности и продолжают занимать судейские должности.

Другие 18%, то есть 159 судей, подлежащих увольнению или уже уволенные, в частности:

- 65 судей не сдали экзаменов;

- 26 судей не прошли собеседования с членами Комиссии.

Таким образом, 91 судья не подтвердил соответствия занимаемой должности.

Еще 68 судей уволены, в частности, по собственному желанию во время процедуры оценивания.

"Эти результаты стали неожиданными даже для нас, по двум причинам. Прежде всего, из-за впечатляющего количества судей, которые не сдали экзамен. Ведь это проверка их профессиональных знаний и навыков. Большинство - это судьи первой инстанции. Второй неожиданностью стало количество судей, которые во время оценивания решили уволиться сами. Очевидно, это свидетельствует о том, что судебная власть благодаря квалификационным процедурам проходит сквозь самоочищения", - заявил заместитель председателя комиссии Станислав Щотка.

В пресс-службе также отметили, что процедура квалификационного оценивания не завершено в первой группе относительно 211 судей, среди которых относительно 112 судей объявлен перерыв, в частности, за наличие заключений Общественного совета добропорядочности, что не были организованы должным образом.

В настоящее время собеседования с этими судьями продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что ВККСУ рекомендовала назначить на должности 85 судей.