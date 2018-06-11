ВККСУ: 91 суддя не підтвердив відповідності займаній посаді

Ще 68 суддів звільнено за власним бажанням під час процедури оцінювання

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) продовжує проводити кваліфікаційне оцінювання суддівського корпусу України. Оцінювання проходять 2969 суддів у двох групах з 999 та 1970 суддів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Як повідомляється, станом на 7 червня 2018 року завершено оцінювання для 29% суддів або для 868 суддів, стосовно яких призначено оцінювання. З них 82% або 709 суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді та продовжують займати суддівські посади.

Інші 18%, тобто 159 суддів, підлягають звільненню або вже звільнені, зокрема:

- 65 суддів не склали іспитів;

- 26 суддів не пройшли співбесід із членами Комісії.

Таким чином, 91 суддя не підтвердив відповідності займаній посаді.

Ще 68 суддів звільнено, зокрема, за власним бажанням під час процедури оцінювання.

"Ці результати стали неочікуваними, навіть для нас, з двох причин. Перш за все, через вражаючу кількість суддів, які не склали іспит. Адже це перевірка їх професійних знань та навичок. Більшість - це судді першої інстанції. Другою несподіванкою стала кількість суддів, які під час оцінювання вирішили звільнитися самі. Очевидно, це свідчить про те, що судова влада завдяки кваліфікаційним процедурам проходить крізь самоочищення", - заявив заступник голови комісії Станіслав Щотка.

В прес-службі також зазначили, що процедуру кваліфікаційного оцінювання не завершено у першій групі стосовно 211 суддів, серед яких стосовно 112 суддів оголошено перерву, зокрема, через наявність висновків Громадської ради доброчесності, що не були впорядковані належним чином.

Наразі співбесіди із цими суддями тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВККСУ рекомендувала призначити на посади 85 суддів.