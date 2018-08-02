В ВККС рассказали, когда начнутся экзамены для кандидатов в антикоррупционный суд

Экзамены для судей в Высший антикоррупционный суд стартуют через 7 месяцев

Экзамены для судей в Высший антикоррупционный суд Украины стартуют через 7 месяцев. Об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня составляется план проведения экзаменов. Их будут проходить кандидаты, которые пройдут стадию допуска.

"Если не будет катаклизмов, то мы можем завершить в течение 6-7 месяцев. Когда будут экзамены, мы сейчас составляем план по неделям. Они будут проведены для кандидатов, которые пройдут стадию "допуск". После этой стадии будут экзамены", - сообщил Козьяков.

Он отметил, что для победы в конкурсе кандидаты в антикоррупционный суд пройдут процедуру допуска, специальную проверку, а также сдадут тестирование и практическое задание.

"Кандидаты пройдут психологические тесты, собеседования с психологами, а также представителями украинских и международных общественных организаций", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что конкурс кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и апелляционную палату объявлен со 2 августа.