У ВККС розповіли, коли розпочнуться іспити для кандидатів в антикорупційний суд

Іспити для суддів у Вищий антикорупційний суд стартують через 7 місяців

Іспити для суддів у Вищий антикорупційний суд України стартують через 7 місяців. Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні складається план проведення іспитів. Їх будуть проходити кандидати, які пройдуть стадію допуску.

"Якщо не буде катаклізмів, то ми можемо завершити протягом 6-7 місяців. Коли будуть іспити, ми зараз складаємо план по тижнях. Вони будуть проведені для кандидатів, які пройдуть стадію "допуск". Після цієї стадії будуть іспити", - повідомив Козьяков.

Він зазначив, що для перемоги в конкурсі кандидати в антикорупційний суд пройдуть процедуру допуску, спеціальну перевірку, а також здадуть тестування та практичне завдання.

"Кандидати пройдуть психологічні тести, співбесіди з психологами, а також представниками українських та міжнародних громадських організацій", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що конкурс кандидатів на посади суддів в Вищий антикорупційний суд (ВАКС) та апеляційну палату оголошено з 2 серпня.