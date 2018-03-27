ВККС продолжит квалификационное оценивание судей

Общественный совет добропорядочности призывают продолжить переаттестацию судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) продолжит проводить переаттестацию судей и призывает Общественный совет добропорядочности выполнять свои обязанности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККС.

"Уже 27 марта 2018 пройдут следующие собеседования с судьями, которые проходят оценивание. Комиссия рекомендует судьям, в отношении которых осуществляется процедура квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности, демонстрировать выдержку и стрессоустойчивость", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет добропорядочности прекращает участие в переаттестации судей. Как следует из заявления совета, ВККС технически отстранила его из процесса квалификационной оценки судей.

В ответ на заявление Общественного совета добропорядочности ВККС предлагает ему продолжить выполнение своих обязанностей. В частности, по регламенту совет предоставляет один из документов в отношении судьи, который способствует в проведении квалификационного оценивания.