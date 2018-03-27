Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ВККС продовжить кваліфікаційне оцінювання суддів

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 15:55
Фото: оцінювання суддів (facebook.com-vkksu)
Фото: оцінювання суддів (facebook.com-vkksu)

Громадську раду доброчесності закликають продовжити переатестацію суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) продовжить проводити переатестацію суддів і закликає Громадську раду доброчесності виконувати свої обов'язки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВККС.

"Вже 27 березня 2018 пройдуть наступні співбесіди з суддями, які проходять оцінювання. Комісія рекомендує суддям, щодо яких здійснюється процедура кваліфікаційної оцінки на відповідність займаній посаді, демонструвати витримку і стресостійкість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада доброчесності припиняє участь у переатестації суддів. Як випливає із заяви ради, ВККС технічно усунула її з процесу кваліфікаційної оцінки суддів.

У відповідь на заяву Громадської ради доброчесності ВККС пропонує їй продовжити виконання своїх обов'язків. Зокрема, за регламентом рада надає один із документів щодо судді, який сприяє в проведенні кваліфікаційного оцінювання.

Суд над Януковичем перенесли через неявку адвокатів У Німеччині прокоментували можливість видачі Пучдемона
Теги публікації: ВККС, оценка, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top