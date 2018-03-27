ВККС продовжить кваліфікаційне оцінювання суддів

Громадську раду доброчесності закликають продовжити переатестацію суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) продовжить проводити переатестацію суддів і закликає Громадську раду доброчесності виконувати свої обов'язки. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВККС.

"Вже 27 березня 2018 пройдуть наступні співбесіди з суддями, які проходять оцінювання. Комісія рекомендує суддям, щодо яких здійснюється процедура кваліфікаційної оцінки на відповідність займаній посаді, демонструвати витримку і стресостійкість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада доброчесності припиняє участь у переатестації суддів. Як випливає із заяви ради, ВККС технічно усунула її з процесу кваліфікаційної оцінки суддів.

У відповідь на заяву Громадської ради доброчесності ВККС пропонує їй продовжити виконання своїх обов'язків. Зокрема, за регламентом рада надає один із документів щодо судді, який сприяє в проведенні кваліфікаційного оцінювання.