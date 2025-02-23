Явка на виборах у Німеччині поки нижча за 2021 рік. Мерц та Шольц вже проголосували

У Німеччині розпочалися вибори до Бундестагу. Явка виборців на перших етапах голосування трохи знизилася порівняно з попередніми виборами 2021 року, але основні кандидати вже віддали свої голоси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Сьогодні, 23 лютого, у Німеччині проходять вибори до Бундестагу. Явка виборців на перших етапах голосування дещо знизилася порівняно з попередніми виборами 2021 року. Однак попри це, німецькі політики, серед яких кандидати на посаду канцлера Фрідріх Мерц та Олаф Шольц активно беруть участь у голосуванні.

Кандидат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц віддав свій голос у своєму рідному окрузі в Саерланді. Разом із дружиною він відвідав виборчу дільницю в Арнсбергу і висловив впевненість у результатах виборів. За попередніми даними, на виборах до Бундестагу 2021 року Мерц отримав 40,4% підтримки у своєму окрузі.

Канцлер Олаф Шольц, разом з дружиною Бріттою Ернст, проголосував у Потсдамі, де у 2021 році отримав 34% голосів. Після голосування він підняв великий палець, демонструючи свою позитивну оцінку процесу.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр також скористався своїм правом голосу, віддавши його в Берліні. Він подякував усім, хто сприяв організації виборів, і закликав громадян скористатися своїм виборчим правом. Штайнмайєр підкреслив важливість кожного голосу, зазначивши, що він може стати вирішальним для майбутнього країни.

Явка на виборах: перші дані

Згідно з іншими даними німецьких ЗМІ, явка на виборах трохи нижча, ніж на попередніх виборах 2021 року. Зокрема, в двох землях:

У Нижній Саксонії близько 13,8% виборців уже взяли участь у виборах до Бундестагу за перші дві години. На виборах до Бундестагу 2021 року явка в той самий час становила 14,3%.

Не враховано громадян, які вже проголосували поштою. Скільки з понад шести мільйонів виборців подали заявки на отримання бюлетенів для голосування поштою, регіональна виборча комісія не уточнила. У 2021 році явка на виборах у Нижній Саксонії на кінець склала 74,7%, що було нижче за середній показник по країні - 76,4%.

Явка в Шлезвіг-Гольштейні о 11:00 трохи нижча за рівень 2021 року. Тоді явка на 11:00 становила 23,8%, а цього разу вона наразі на рівні 21,3%.

Регіональний виборчий комісар Тобіас Бергер зазначив, що оскільки це лише підрахунок голосів у окремих округах, явка майже порівнянна з 2021 роком.

Виборчі органи обіцяють подати офіційні дані про явку о 15:00 (за київським часом).