Явка на виборах у Німеччині поки нижча за 2021 рік. Мерц та Шольц вже проголосували
У Німеччині розпочалися вибори до Бундестагу. Явка виборців на перших етапах голосування трохи знизилася порівняно з попередніми виборами 2021 року, але основні кандидати вже віддали свої голоси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Сьогодні, 23 лютого, у Німеччині проходять вибори до Бундестагу. Явка виборців на перших етапах голосування дещо знизилася порівняно з попередніми виборами 2021 року. Однак попри це, німецькі політики, серед яких кандидати на посаду канцлера Фрідріх Мерц та Олаф Шольц активно беруть участь у голосуванні.
Кандидат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц віддав свій голос у своєму рідному окрузі в Саерланді. Разом із дружиною він відвідав виборчу дільницю в Арнсбергу і висловив впевненість у результатах виборів. За попередніми даними, на виборах до Бундестагу 2021 року Мерц отримав 40,4% підтримки у своєму окрузі.
Канцлер Олаф Шольц, разом з дружиною Бріттою Ернст, проголосував у Потсдамі, де у 2021 році отримав 34% голосів. Після голосування він підняв великий палець, демонструючи свою позитивну оцінку процесу.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр також скористався своїм правом голосу, віддавши його в Берліні. Він подякував усім, хто сприяв організації виборів, і закликав громадян скористатися своїм виборчим правом. Штайнмайєр підкреслив важливість кожного голосу, зазначивши, що він може стати вирішальним для майбутнього країни.
Явка на виборах: перші дані
Згідно з іншими даними німецьких ЗМІ, явка на виборах трохи нижча, ніж на попередніх виборах 2021 року. Зокрема, в двох землях:
У Нижній Саксонії близько 13,8% виборців уже взяли участь у виборах до Бундестагу за перші дві години. На виборах до Бундестагу 2021 року явка в той самий час становила 14,3%.
Не враховано громадян, які вже проголосували поштою. Скільки з понад шести мільйонів виборців подали заявки на отримання бюлетенів для голосування поштою, регіональна виборча комісія не уточнила. У 2021 році явка на виборах у Нижній Саксонії на кінець склала 74,7%, що було нижче за середній показник по країні - 76,4%.
Явка в Шлезвіг-Гольштейні о 11:00 трохи нижча за рівень 2021 року. Тоді явка на 11:00 становила 23,8%, а цього разу вона наразі на рівні 21,3%.
Регіональний виборчий комісар Тобіас Бергер зазначив, що оскільки це лише підрахунок голосів у окремих округах, явка майже порівнянна з 2021 роком.
Виборчі органи обіцяють подати офіційні дані про явку о 15:00 (за київським часом).
Нагадаємо, що позачергові вибори в Німеччині були спричинені розпадом правлячої коаліції між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), партією "Зелені" (Die Grünen) та Вільною демократичною партією (ВДП). Розбіжності серед партнерів коаліції та погіршення економічної ситуації призвели до розпуску парламенту та призначення дострокових виборів.
Ці вибори мають велике значення не лише для формування нового уряду Німеччини, але й для визначення майбутнього країни в таких важливих питаннях, як економіка, міграційна політика та роль Німеччини в Європейському Союзі.