Явка на выборах в Германии пока ниже 2021 года. Мерц и Шольц уже проголосовали

В Германии начались выборы в Бундестаг. Явка избирателей на первых этапах голосования немного снизилась по сравнению с предыдущими выборами 2021 года, но основные кандидаты уже отдали свои голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Сегодня, 23 февраля, в Германии проходят выборы в Бундестаг. Явка избирателей на первых этапах голосования несколько снизилась по сравнению с предыдущими выборами 2021 года. Однако несмотря на это, немецкие политики, среди которых кандидаты на пост канцлера Фридрих Мерц и Олаф Шольц активно участвуют в голосовании.

Кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отдал свой голос в своем родном округе в Саэрланде. Вместе с женой он посетил избирательный участок в Арнсберге и выразил уверенность в результатах выборов. По предварительным данным, на выборах в Бундестаг 2021 года Мерц получил 40,4% поддержки в своем округе.

Канцлер Олаф Шольц, вместе с женой Бриттой Эрнст, проголосовал в Потсдаме, где в 2021 году получил 34% голосов. После голосования он поднял большой палец, демонстрируя свою положительную оценку процесса.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также воспользовался своим правом голоса, отдав его в Берлине. Он поблагодарил всех, кто способствовал организации выборов, и призвал граждан воспользоваться своим избирательным правом. Штайнмайер подчеркнул важность каждого голоса, отметив, что он может стать решающим для будущего страны.

Явка на выборах: первые данные

Согласно другим данным немецких СМИ, явка на выборах немного ниже, чем на предыдущих выборах 2021 года. В частности, в двух землях:

В Нижней Саксонии около 13,8% избирателей уже приняли участие в выборах в Бундестаг за первые два часа. На выборах в Бундестаг 2021 года явка в то же время составляла 14,3%.

Не учтены граждане, которые уже проголосовали по почте. Сколько из более шести миллионов избирателей подали заявки на получение бюллетеней для голосования по почте, региональная избирательная комиссия не уточнила. В 2021 году явка на выборах в Нижней Саксонии на конец составила 74,7%, что было ниже среднего показателя по стране - 76,4%.

Явка в Шлезвиг-Гольштейне в 11:00 немного ниже уровня 2021 года. Тогда явка на 11:00 составляла 23,8%, а на этот раз она сейчас на уровне 21,3%.

Региональный избирательный комиссар Тобиас Бергер отметил, что поскольку это только подсчет голосов в отдельных округах, явка почти сопоставима с 2021 годом.

Избирательные органы обещают подать официальные данные о явке в 15:00 (по киевскому времени).