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Визволення Урожайного. Яка наступна мета ЗСУ на Бердянському напрямку: оцінка експерта

Урожайне, Середа 23 серпня 2023 10:07
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Визволення Урожайного. Яка наступна мета ЗСУ на Бердянському напрямку: оцінка експерта Фото: експерт спрогнозував, куди підуть ЗСУ після Урожайного (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко
Експерт: Олександр Коваленко

Українські війська продовжують рух на півдні після успіху та звільнення селища Урожайне у західній частині Донецької області (Бердянський напрямок). Проте на ЗСУ, ймовірно, чекає головна лінія оборони росіян.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ворог зализує рани. Як ЗСУ відстояли Куп'янськ та де готується прорив: огляд фронту".

Після звільнення Урожайного, про що Міноборони України повідомило 16 серпня, була спроба ЗСУ просунутися на південний схід у бік Керменчика, але противнику вдалося її припинити.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко називає рух на Керменчик логічним, оскільки там є панівна висота. Вона дозволить взяти під вогневий контроль окупантів у Старомлинівці та околицях.

"Наступна перешкода - це село Завітне Бажання. Очевидно, ми вже в процесі його звільнення. Через нього теж з боку Урожайного та Старомайорського йтиме тиск на Старомлинівку. Одночасно продовжимо розширювати плацдарм - на східному фланзі у бік Керменчика, на західному - у бік Приютного з його визволенням", - прогнозує він.

Варто зазначити, що РБК-Україна неодноразово писало, що у Старомлинівці знаходиться головна лінія оборони російських загарбників. Її прорив має прискорити наступ Сил оборони на окупований росіянами південь.

Визволення Урожайного. Яка наступна мета ЗСУ на Бердянському напрямку: оцінка експерта

скриншот deepstatemap.live

Звільнення Урожайного

Нагадаємо, 16 серпня Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Крім того, українські військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти показали кадри визволення Урожайного.

Варто зазначити, що раніше на Бердянському напрямку було звільнене село Старомайорське.

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