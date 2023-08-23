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Освобождение Урожайного. Какая следующая цель ВСУ на Бердянском направлении: оценка эксперта

Урожайное, Среда 23 августа 2023 10:07
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Освобождение Урожайного. Какая следующая цель ВСУ на Бердянском направлении: оценка эксперта Фото: эксперт спрогнозировал, куда пойдут ВСУ после Урожайного (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко
Эксперт: Александр Коваленко

Украинские войска продолжают движение на юге после успеха и освобождения поселка Урожайное в западной части Донецкой области (Бердянское направление). Однако ВСУ, вероятно, ждет главная линия обороны россиян.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Враг зализывает раны. Как ВСУ отстояли Купянск и где готовится прорыв: обзор фронта".

После освобождения Урожайного, о чем Минобороны Украины сообщило 16 августа, была попытка ВСУ продвинуться на юго-восток в сторону Керменчика, но противнику удалось ее пресечь.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко называет движение на Керменчик логичным, поскольку там находится господствующая высота. Она позволит взять под огневой контроль оккупантов в Старомлиновке и окрестностях.

"Следующая преграда - это село Завитне Бажання. Очевидно, мы уже в процессе его освобождения. Через него тоже со стороны Урожайного и Старомайорского будет идти давление на Старомлиновку. Одновременно продолжим расширять плацдарм - на восточном фланге в сторону Керменчика, на западном - в сторону Приютного с его освобождением", - прогнозирует он.

Следует отметить, что РБК-Украина неоднократно писало, что в Старомлиновке находится главная линия обороны российских захватчиков. Ее прорыв должен ускорить наступление Сил обороны на оккупированный россиянами юг.

Освобождение Урожайного. Какая следующая цель ВСУ на Бердянском направлении: оценка эксперта

скриншот deepstatemap.live

Освобождение Урожайного

Напомним, 16 августа Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Кроме того, украинские военные из 35-й отдельной бригады морской пехоты показали кадры освобождения Урожайного.

Стоит отметить, что ранее на Бердянском направлении было освобождено село Старомайорское.

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