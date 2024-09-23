Городна та Ткаленко сенсаційно стали чемпіонами України в літньому біатлоні

Першими на старт вийшли жінки. Біатлоністкам треба було подолати дистанцію 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами. Найкращий час у гонці показала Олена Городна, яка закінчила змагання лише з одним колом штрафу.

На фініші Городна випередила Анну Кривонос, яка припустилася одразу трьох хиб у стрільбі. При цьому перевага Городної над Кривонос склала лише 14,8 секунд. Топ-3 замкнула Христина Дмитренко, яка закінчила спринт з двома колами штрафу.

З відставанням на хвилину перегони завершили Валерія Шейгас, Валерія Дмитренко та Анастасія Меркушина. Олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко фінішувала лише 18-ю з двома промахами. Тим часом Олександра Меркушина стала лише 36-ю, не закривши жодної мішені на першому вогневому рубежі.

У чоловічому спринті з двома вогневими рубежами найкращий час показав Руслан Ткаленко. Він "заробив" два штрафних кола. Другим став срібний призер чемпіонату Європи-2023 Антон Дудченко, який безпомилково пройшов рубежі, але відстав від Ткаленка на 4,2 секунди.

Трійку призерів довершив Владислав Чихарь, який отримав лише одне коло штрафу,а завершив гонку з відставанням на 24,9 секунди від лідера. У межах хвилини також фінішували Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Артем Прима. Найсильніший вітчизняний біатлоніст – Дмитро Підручний – у гонці не стартував.

Чемпіонат України з літнього біатлону: що відомо

Першість триватиме в Яворові до 26 вересня. Упродовж чотирьох днів спортсмени змагатимуться в спринті, суперспринті та естафеті.

Суперспринт запланований на 24 вересня, класична естафета – на 26 вересня. Участь у чемпіонаті беруть усі найсильніші біатлоністи України. Пропускають старти лише Юлія Джима, у якої власний графік підготовки до сезону, та Ірина Петренко – вона зламала ногу перед літнім чемпіонатом світу.