Визначили найсильнішу футбольну лігу світу: на якому місці УПЛ

IFFHS прихильна до італійського чемпіонату. Серію А вона відзначила і рік тому, підводячи підсумки 2023-го. А взагалі за 33 роки створення подібних рейтингів (з 1991 року), італійська ліга називається найкращою вже в 13-й раз.

У топ-40 списку ввійшла й українська Прем'єр-ліга. Але вона значно втратила в порівнянні з попереднім сезоном. Якщо рік тому УПЛ ставили на 24-те місце в світі, то тепер вона лише 38-ма. Вище вітчизняного чемпіонату оцінюють футбольні ліги Польщі, Азербайджану, Сербії, Марокко та навіть Коста-Ріки.

Зазначимо, що у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка є своєрідним рейтингом для європейських чемпіонатів, УПЛ зараз 23-тя. Серія А тут значиться під другим номером, поступаючись лідерством англійській Прем'єр-лізі.

Топ-10 футбольних ліг світу за версією IFFHS

Італія Іспанія Англія Бразилія Німеччина Аргентина Португалія Франція Бельгія Нідерланди

...38. Україна

IFFHS: що відомо

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики – організація, що веде хроніку футболу. Вона була заснована 27 березня 1984 року в Лейпцигу доктором Альфредо Пьоге. В даний час базується в німецькому Бонні.

ФІФА визнає цю організацію як орган, що веде літопис світового футболу. Проте формально IFFHS не пов'язана з офіційними футбольними структурами – ФІФА та федераціями, що входять до її складу.

Рейтинги цієї організації складаються за непрозорою методикою і часто суперечать рейтингам континентальних федерацій. Тому авторитетність IFFHS саме в цьому питанні багато експертів ставлять під сумнів.