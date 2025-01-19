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Визначили найсильнішу футбольну лігу світу: на якому місці УПЛ

Фото: Артем Довбик забиває в найкращій лізі світу (facebook.com/officialasroma)
Автор: Андрій Костенко

Італійська Серія А за підсумками 2024 року визнана найкращою у світі за версією Міжнародної федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

IFFHS прихильна до італійського чемпіонату. Серію А вона відзначила і рік тому, підводячи підсумки 2023-го. А взагалі за 33 роки створення подібних рейтингів (з 1991 року), італійська ліга називається найкращою вже в 13-й раз.

У топ-40 списку ввійшла й українська Прем'єр-ліга. Але вона значно втратила в порівнянні з попереднім сезоном. Якщо рік тому УПЛ ставили на 24-те місце в світі, то тепер вона лише 38-ма. Вище вітчизняного чемпіонату оцінюють футбольні ліги Польщі, Азербайджану, Сербії, Марокко та навіть Коста-Ріки.

Зазначимо, що у таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка є своєрідним рейтингом для європейських чемпіонатів, УПЛ зараз 23-тя. Серія А тут значиться під другим номером, поступаючись лідерством англійській Прем'єр-лізі.

Топ-10 футбольних ліг світу за версією IFFHS

  1. Італія
  2. Іспанія
  3. Англія
  4. Бразилія
  5. Німеччина
  6. Аргентина
  7. Португалія
  8. Франція
  9. Бельгія
  10. Нідерланди

...38. Україна

IFFHS: що відомо

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики – організація, що веде хроніку футболу. Вона була заснована 27 березня 1984 року в Лейпцигу доктором Альфредо Пьоге. В даний час базується в німецькому Бонні.

ФІФА визнає цю організацію як орган, що веде літопис світового футболу. Проте формально IFFHS не пов'язана з офіційними футбольними структурами – ФІФА та федераціями, що входять до її складу.

Рейтинги цієї організації складаються за непрозорою методикою і часто суперечать рейтингам континентальних федерацій. Тому авторитетність IFFHS саме в цьому питанні багато експертів ставлять під сумнів.

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