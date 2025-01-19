Определили сильнейшую футбольную лигу мира: на каком месте УПЛ

IFFHS благосклонна к итальянскому чемпионату. Серию А она отметила и год назад, подводя итоги 2023-го. А вообще за 33 года создания подобных рейтингов (с 1991 года), итальянская лига называется лучшей уже в 13-й раз.

В топ-40 списка вошла и украинская Премьер-лига. Но она значительно потеряла по сравнению с предыдущим сезоном. Если год назад УПЛ ставили на 24-е место в мире, то теперь она лишь 38-я. Выше отечественного чемпионата оценивают футбольные лиги Польши, Азербайджана, Сербии, Марокко и даже Коста-Рики.

Отметим, что в таблице коэффициентов УЕФА, которая является своеобразным рейтингом для европейских чемпионатов, УПЛ сейчас 23-я. Серия А здесь значится под вторым номером, уступая лидерство английской Премьер-лиге.

Топ-10 футбольных лиг мира по версии IFFHS

Италия Испания Англия Бразилия Германия Аргентина Португалия Франция Бельгия Нидерланды

...38. Украина

IFFHS: что известно

Международная федерация футбольной истории и статистики - организация, ведущая хронику футбола. Она была основана 27 марта 1984 года в Лейпциге доктором Альфредо Пеге. В настоящее время базируется в немецком Бонне.

ФИФА признает эту организацию как орган, ведущий летопись мирового футбола. Однако формально IFFHS не связана с официальными футбольными структурами - ФИФА и федерациями, входящими в ее состав.

Рейтинги этой организации составляются по непрозрачной методике и часто противоречат рейтингам континентальных федераций. Поэтому авторитетность IFFHS именно в этом вопросе многие эксперты ставят под сомнение.