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Визначено першу групу українських пілотів для навчань на F-16, - Politico

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Субота 05 серпня 2023 01:31
Визначено першу групу українських пілотів для навчань на F-16, - Politico Фото: відібрано першу групу українських пілотів для навчань на F-16 (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Визначили першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання, вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на американських винищувачах. Про дату початку цих навчань не повідомляється.

Також стверджується, що 20 пілотів з України, перед початком тренувань на F-16, пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії вже цього місяця. Повідомляється, що взагалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, цього достатньо для двох ескадрилій.

Зазначається, що коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американським військовим літаком, причому більша частина навчання відбудеться в Данії та Румунії. Адміністрація Байдена все ще очікує на офіційний план щодо навчань від європейських союзників, але офіційний представник США зазначив, що Вашингтон "сподівається", що він надійде протягом кількох тижнів.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

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