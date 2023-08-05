Определена первая группа украинских пилотов для учений на F-16, - Politico

Определили первую группу из восьми украинских пилотов, которые примут участие в тренировках на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По информации издания, восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским, готовы начать обучение на американских истребителях. О дате начала этих учений не сообщается.

Также утверждается, что 20 пилотов из Украины перед началом тренировок на F-16 пройдут курсы по изучению английского языка в Великобритании уже в этом месяце. Сообщается, что в общей сложности для потенциального участия в учебной программе определено 32 пилота, этого достаточно для двух эскадрилий.

Отмечается, что коалиция из 11 стран НАТО поможет украинцам научиться управлять американским военным самолетом, причем большая часть обучения состоится в Дании и Румынии. Администрация Байдена все еще ожидает официального плана учений от европейских союзников, но официальный представитель США отметил, что Вашингтон "надеется", что он поступит в течение нескольких недель.

Тренировка украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.