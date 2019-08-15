Визит Зеленского в Вашингтон почти согласован, - МИД

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки почти согласован. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "BBC Украина".

Она добавила, что визитом напрямую занимается Офис президента.

"Визит уже почти согласован. Этим занимается Офис президента напрямую", - сказала заместитель министра.

Отметим, в июле посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый предыдущими датами визита Зеленского в Вашингтон назвал август-сентябрь 2019 года, отметив, что подготовка к визиту уже происходит.

9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом, он также отметил, что считает Зеленского "очень умным парнем".

Напомним, президент Владимир Зеленский в октябре может посетить Японию для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восхождения на престол.