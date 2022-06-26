Шойгу посетил пункты управления войсками России, но побоялся ехать в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цымбалюка .

"Причина отказа от посещения Луганской и Донецкой областей - опасения российских командиров, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины и их нежелание демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий", - написал Цымбалюк.

По его словам, пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области.

Там для него, генералов МО и Генштаба, которые его сопровождали, устроили показательные доклады о ведении боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами.