Шойгу посетил пункты управления войсками России, но побоялся ехать в Украину

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побоялся посетить пункты управления ВС РФ на территории Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Цымбалюка.
"Причина отказа от посещения Луганской и Донецкой областей - опасения российских командиров, что командование ВС РФ может быть уничтожено ракетным ударом ВС Украины и их нежелание демонстрировать реальные потери российской армии во время боевых действий", - написал Цымбалюк.
По его словам, пребывание министра обороны РФ ограничилось одним образцово-показательным пунктом управления на территории Белгородской области.
Там для него, генералов МО и Генштаба, которые его сопровождали, устроили показательные доклады о ведении боевых действий на территории Украины, показательное награждение медалями и орденами.
Напомним, сегодня российские СМИ написали, что министр обороны Шойгу посетил оккупированные регионы Украины в частности речь шла о Донбассе.
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