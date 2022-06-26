Шойгу відвідав пункти управління військами Росії, але побоявся їхати в Україну

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу побоявся відвідати пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка.
"Причина відмови від відвідування Луганської та Донецької областей - побоювання російських командирів, що командування ЗС РФ може бути знищене ракетним ударом ЗС України та їх небажання демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій", - написав Цимбалюк.
За його словами, перебування міністра оборони РФ обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Білгородської області.
Там для нього, генералів МО і Генштаба, які його супроводжували, влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами.
Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ написали, що міністр оборони Шойгу відвідав окуповані регіони України, зокрема йшлося про Донбас.
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