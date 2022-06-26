Шойгу відвідав пункти управління військами Росії, але побоявся їхати в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка .

"Причина відмови від відвідування Луганської та Донецької областей - побоювання російських командирів, що командування ЗС РФ може бути знищене ракетним ударом ЗС України та їх небажання демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій", - написав Цимбалюк.

За його словами, перебування міністра оборони РФ обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Білгородської області.

Там для нього, генералів МО і Генштаба, які його супроводжували, влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами.