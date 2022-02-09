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Визит Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду, - Боррель

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США, Среда 09 февраля 2022 05:47
Визит Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона в России был важен, но не привел к чуду. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Жозепа Борреля в Вашингтоне.

По его словам, визит привнес "элемент разрядки" в кризис, поскольку удалось сесть за стол переговоров с Кремлем.

"Поскольку люди готовы сесть за стол и поговорить, я думаю, что есть надежда не вступать в военное противостояние... Я думаю, что это представляет собой элемент разрядки", - сказал он.

Однако, по его словам, несмотря на позитивные знаки, проблема не была решена и не было признаков деэскалации со стороны России.

"Визит президента Макрона в Москву был важен, но он не привел к чуду", - сказал он.

Напомним, что по мнению Борреля Россия использует Украину, чтоб давить на Европу и НАТО. Он высказал такое мнение после встречи Макрона с Путиным.

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