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Візит Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива, - Боррель

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США, Середа 09 лютого 2022 05:47
Візит Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Поїздка президента Франції Еммануеля Макрона до Росії був важливий, але не привів до дива. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Жозепа Борреля у Вашингтоні.

За його словами, візит привніс "елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем.

"Оскільки люди готові сісти за стіл і поговорити, я думаю, що є надія не вступати у військове протистояння... Я думаю, що це являє собою елемент розрядки", - сказав він.

Однак, за його словами, незважаючи на позитивні знаки, проблема не була вирішена і не було ознак деескалації з боку Росії.

"Візит президента Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива", - сказав він.

Нагадаємо, що на думку Борреля Росія використовує Україну, щоб тиснути на Європу і НАТО. Він висловив таку думку після зустрічі Макрона з Путіним.

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