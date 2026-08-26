Візит глави ЦРУ до Москви збігся з трьома закритими указами Путіна, - росЗМІ

За даними порталу правової інформації, 25 серпня Путін підписав три відкриті й опубліковані укази - номери 608, 609 і 610. Два з них стосуються зміни російського посла в Іраку, ще один змінює склад комісій у справах інвалідів і ветеранів.

Попередній указ, підписаний напередодні, 24 серпня, має номер 604. Він дозволяє державі брати під "тимчасове управління" практично будь-які об'єкти й підприємства, якщо їхні власники не забезпечили належного захисту від ударів безпілотників.

Що засекретили

Ще три укази Путіна були підписані, але не опубліковані на порталі й залишаються закритими - номери 605, 606 і 607. Їхній зміст невідомий.

Фото: Частину указів на порталі не опублікували (Скриншот ЗМІ з порталу правової інформації)

Візит глави ЦРУ

Візит до Москви став першим для глави ЦРУ від початку вторгнення в Україну.

За даними кремлівських кореспондентів, російський диктатор навіть скасував один із раніше запланованих заходів задля зустрічі з керівником американської спецслужби - до цієї події готувалися сотні людей.

Що саме було темою переговорів, залишається неясним. The Wall Street Journal зазначав, що Реткліфф міг привезти Путіну попередження у зв'язку з даними американської розвідки, які показали, що Кремль готує новий раунд мобілізації та можливу провокацію проти НАТО.