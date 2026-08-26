Визит главы ЦРУ в Москву совпал с тремя закрытыми указами Путина, - росСМИ

По данным портала правовой информации, 25 августа Путин подписал три открытых и опубликованных указа - номера 608, 609 и 610. Два из них касаются смены российского посла в Ираке, еще один меняет состав комиссий по делам инвалидов и ветеранов.

Предыдущий указ, подписанный накануне, 24 августа, имеет номер 604.

Он позволяет государству брать под временное управление практически любые объекты и предприятия, если их владельцы не обеспечили надлежащей защиты от ударов беспилотников.

Что засекретили

Еще три указа Путина были подписаны, но не опубликованы на портале и остаются закрытыми – номера 605, 606 и 607. Их содержание неизвестно.

Фото: Часть указов на портале не опубликовали (Скриншот СМИ с портала правовой информации)

Визит главы ЦРУ

Визит в Москву стал первым для главы ЦРУ с начала вторжения в Украину.

По данным кремлевских корреспондентов, российский диктатор даже отменил одну из ранее запланированных мер по встрече с руководителем американской спецслужбы - к этому событию готовились сотни людей.

Что было темой переговоров, остается неясным. The Wall Street Journal отмечал, что Рэтклифф мог привезти Путину предупреждения в связи с данными американской разведки, показавшими, что Кремль готовит новый раунд мобилизации и возможную провокацию против НАТО.