Визит Байдена в Украину – лишь вопрос времени, - глава комитета по разведке Конгресса США

Председатель комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф в ходе визита в Киев заявил, что посещение Украины президентом США Джо Байденом – это лишь вопрос времени. Но в то же время он отметил, что в ходе нынешнего визита конгрессменов тема визита Байдена не обсуждалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Шиффа, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским основные усилия были сосредоточены на приоритетах дальнейшей помощи Украине. Шифф также отметил, что в ходе диалога участники переговоров обсудили особенности следующего этапа войны – стоит готовиться не к прямым танковым атакам, а к использованию дальнобойной артиллерии.