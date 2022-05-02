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Визит Байдена в Украину – лишь вопрос времени, - глава комитета по разведке Конгресса США

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 06:26
Визит Байдена в Украину – лишь вопрос времени, - глава комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Председатель комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф в ходе визита в Киев заявил, что посещение Украины президентом США Джо Байденом – это лишь вопрос времени. Но в то же время он отметил, что в ходе нынешнего визита конгрессменов тема визита Байдена не обсуждалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Шиффа, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским основные усилия были сосредоточены на приоритетах дальнейшей помощи Украине. Шифф также отметил, что в ходе диалога участники переговоров обсудили особенности следующего этапа войны – стоит готовиться не к прямым танковым атакам, а к использованию дальнобойной артиллерии.

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