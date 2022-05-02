Візит Байдена в Україну - лише питання часу, - голова Комітету з розвідки Конгресу США

Голова Комітету з розвідки Конгресу США Адам Шифф в ході візиту до Києва заявив, що відвідування України президентом США Джо Байденом – це лише питання часу. Але в той самий час він зазначив, що в ході нинішнього візиту конгресменів тема візиту Байдена не обговорювалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Шиффа, в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським основні зусилля були зосереджені на пріоритетах подальшої допомоги Україні. Шифф також зазначив, що в ході діалогу учасники переговорів обговорили особливості наступного етапу війни – варто готуватися не до прямих танкових атак, а до використання далекобійної артилерії.