"Вижила заради сина". Сержант "Азову" Наталія Мануїлова розповіла про 27 місяців полону

Сержант ОЗСП "Азов" Наталія Мануїлова, яка повернулася з російського полону 31 травня, розповіла свою історію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram .

Історія Наталії Мануїлової

З 2017 року Наталія проходила службу за контрактом, працювала кухарем, пізніше керувала їдальнею. Під час оборони "Азовсталі" готувала їжу для захисників під постійними бомбардуваннями.

Наталія з колегами продовжували працювати, навіть після того, як була зруйнована частина меткомбінату, де розташовувалась польова кухня.

Наталія одразу після звільнення з полону (фото: Суспільне Новини/Дарина Коломієць)

Син Наталії опинився під окупацією

У той час син Наталії Дмитрик опинився на окупованій території. Після команди про евакуацію жінок з меткомбінату, Мануїлова направилась до дитини. Вона перетнула ворожі блокпости, потрапила під обстріли, але таки добралась до сина.

У дитини тоді було важке запалення легень. Наталія намагалася вилікувати сина, попри відсутність необхідних препаратів. При цьому, родині довелося переховуватись від окупантів.

"Якось уранці до нашого помешкання вдерлися російські військові. Одягнули мішок на голову, скрутили руки та відвезли до Донецького СІЗО. І знов хвилювання за дитину, знов невідомість про його долю", - розповіла жінка.

У полоні жінку тримали у клітці

У полоні Наталію кілька разів перевозили на нову місце утримання. Вона пройшла інсценоване судилище, яке показували пропагандистські ЗМІ. Її тримали у клітці і змушували дивитись, як катують наших військовополонених.

Представники Офісу Омбудсмена домоглися евакуації сина Наталії з окупованої території. Після звільнення Наталії з полону вона нарешті побачилась з сином.

"Це був важкий шлях до сина тривалістю у двадцять сім місяців полону", - зізналась військовослужбовиця.

Вона додала, що Дмитрик увесь цей час фільмував на телефон свої здобутки, щоб показати їх мамі, коли вона повернеться.

Нагадаємо, що Наталія повернулася додому 31 травня, тоді відео зустрічі мами і сина зворушило всю Україну. Тиждень перед цим Дмитрик відсвяткував свій день народження.

"Я мала вижити, щоб знов обійняти сина", - додає жінка.