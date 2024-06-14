"Выжила ради сына". Сержант "Азова" Наталья Мануилова рассказала о 27 месяцах плена

Сержант ОЗСП "Азов" Наталья Мануилова, которая вернулась из российского плена 31 мая, рассказала свою историю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram .

История Натальи Мануиловой

С 2017 года Наталья проходила службу по контракту, работала поваром, позже руководила столовой. Во время обороны "Азовстали" готовила еду для защитников под постоянными бомбардировками.

Наталья с коллегами продолжали работать даже после того, как была разрушена часть меткомбината, где располагалась полевая кухня.

Наталья сразу после освобождения из плена (фото: "Суспільне Новини"/Дарына Коломиец)

Сын Натальи оказался под оккупацией

В то время сын Натальи Дима оказался на оккупированной территории. После команды об эвакуации женщин из меткомбината Мануилова направилась к ребенку. Она пересекла блокпосты оккупантов, попала под обстрелы, но добралась до сына.

У ребенка тогда было тяжелое воспаление легких. Наталья пыталась вылечить сына, несмотря на отсутствие необходимых препаратов. При этом, семье пришлось скрываться от оккупантов.

"Однажды утром в наше жилище ворвались российские военные. Надели мешок на голову, скрутили руки и отвезли в Донецкое СИЗО. И снова волнение за ребенка, снова неизвестность о его судьбе", - рассказала женщина.

В плену женщину держали в клетке

В плену Наталью несколько раз перевозили на новое место содержания. Она прошла инсценированное судилище, которое показывали пропагандистские СМИ. Ее держали в клетке и заставляли смотреть, как пытают наших военнопленных.

Представители Офиса Омбудсмена добились эвакуации сына Натальи с оккупированной территории. После освобождения Натальи из плена она наконец-то увиделась с сыном.

"Это был трудный путь к сыну продолжительностью в двадцать семь месяцев плена", - призналась военнослужащая.

Она добавила, что Дима все это время снимал на телефон свои достижения, чтобы показать их маме, когда она вернется.

Напомним, что Наталья вернулась домой 31 мая, тогда видео встречи мамы и сына растрогало всю Украину. Неделю перед этим Дима отпраздновал свой день рождения.

"Я должна была выжить, чтобы снова обнять сына", - добавляет женщина.