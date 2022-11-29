Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно

В Украине может появиться еще одна выплата для военных во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект №8164-1.

Документ предусматривает дополнительную выплату военным, мобилизованным в 2022 году. В случае принятия закона военные получат компенсацию за неиспользованный отпуск на работе за 2022 год денежной выплатой. Выплата должна стать ежегодной.

Кто сможет получить выплату

Выплату за неиспользованный отпуск смогут получить:

призванные на военную службу во время мобилизации на особый период;

призванные на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Также выплату (если проработали более 10 месяцев) могут получить:

руководящие работники;

педагогические работники;

научные работники;

научно-педагогические работники;

специалисты учебных заведений.

Кроме того, 60 дней отдыха с выплатой "двухмесячного денежного содержания в течение мобилизационного периода за счет государственного бюджета Украины" могут получить мобилизованные военные, которые были уволены в связи с демобилизацией.