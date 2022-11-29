Военным планируют назначить еще одну выплату: что известно
В Украине может появиться еще одна выплата для военных во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект №8164-1.
Документ предусматривает дополнительную выплату военным, мобилизованным в 2022 году. В случае принятия закона военные получат компенсацию за неиспользованный отпуск на работе за 2022 год денежной выплатой. Выплата должна стать ежегодной.
Кто сможет получить выплату
Выплату за неиспользованный отпуск смогут получить:
- призванные на военную службу во время мобилизации на особый период;
- призванные на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Также выплату (если проработали более 10 месяцев) могут получить:
- руководящие работники;
- педагогические работники;
- научные работники;
- научно-педагогические работники;
- специалисты учебных заведений.
Кроме того, 60 дней отдыха с выплатой "двухмесячного денежного содержания в течение мобилизационного периода за счет государственного бюджета Украины" могут получить мобилизованные военные, которые были уволены в связи с демобилизацией.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что будет со стажем военных, оказавшихся в плену.
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