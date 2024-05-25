UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військовозобов'язаним пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"

Фото: у Міноборони пояснили, чи обов'язково реєструватися у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язаним українцям не обов'язково реєструвати у мобільному застосунку "Резерв+". Але це пришвидшує оновлення військових даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

У відомстві пояснюють, що авторизація у застосунку "Резерв+" не є обов'язковою для українців, це лише додаткова зручність.

Наразі через "Резерв+" можна оновити військово-облікові дані. Це зробити потрібно до 16 липня 2024 року.

Також уточнити облікові дані можна через центри наданні адміністративних послуг та ТЦК. У разі перебування за кордоном можна надіслати інформацію на офіційну електронну адресу ТЦК та СП за місцем перебування військовому обліку. 

Також у мобільному застосунку "Резерв+" буде можливість сформувати військово-обліковий документ в електронній формі.

 

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Він уточнює певні процеси мобілізації, виплати військовим, умови бронювання та відстрочки.

Одним з головних нововведень, згідно з новим законодавством, є обов'язкове уточнення даних військовозобов'язаним. Це потрібно зробити до 16 липня, інакше буде адміністративна відповідальність.

Також в Україні запрацював електронний кабінет військовозобов'язаного. Як працює застосунок "Резерв+" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКЕлектронний кабінет військовозобов'язаногоМобілізація в УкраїніЗакон про мобілізацію