Військовозобов'язаним пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"

У відомстві пояснюють, що авторизація у застосунку "Резерв+" не є обов'язковою для українців, це лише додаткова зручність.

Наразі через "Резерв+" можна оновити військово-облікові дані. Це зробити потрібно до 16 липня 2024 року.

Також уточнити облікові дані можна через центри наданні адміністративних послуг та ТЦК. У разі перебування за кордоном можна надіслати інформацію на офіційну електронну адресу ТЦК та СП за місцем перебування військовому обліку.

Також у мобільному застосунку "Резерв+" буде можливість сформувати військово-обліковий документ в електронній формі.