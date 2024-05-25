Военнообязанным объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+"

Военнообязанным украинцам не обязательно регистрировать в мобильном приложении "Резерв+". Но это ускоряет обновление военных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.
В ведомстве объясняют, что авторизация в приложении "Резерв+" не обязательна для украинцев, это лишь дополнительное удобство.
В настоящее время через "Резерв+" можно обновить военно-учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.
Также уточнить учетные данные можно через центры предоставления административных услуг и ТЦК. В случае пребывания за границей можно отправить информацию по официальному электронному адресу ТЦК и СП по месту нахождения военного учета.
Также в мобильном приложении "Резерв+" будет возможность сформировать военно-учетный документ в электронной форме.
Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Он уточняет некоторые процессы мобилизации, выплаты военным, условия бронирования и отсрочки.
Одним из главных нововведений, согласно новому законодательству, является обязательное уточнение данных военнообязанным. Это следует сделать до 16 июля, иначе будет административная ответственность.
Также в Украине заработал электронный кабинет военнообязанного. Как работает приложение "Резерв+" - читайте в материале РБК-Украина.
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