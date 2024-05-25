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Военнообязанным объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+"

Фото: в Минобороны объяснили, обязательно ли регистрироваться в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанным украинцам не обязательно регистрировать в мобильном приложении "Резерв+". Но это ускоряет обновление военных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

В ведомстве объясняют, что авторизация в приложении "Резерв+" не обязательна для украинцев, это лишь дополнительное удобство.

В настоящее время через "Резерв+" можно обновить военно-учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.

Также уточнить учетные данные можно через центры предоставления административных услуг и ТЦК. В случае пребывания за границей можно отправить информацию по официальному электронному адресу ТЦК и СП по месту нахождения военного учета.

Также в мобильном приложении "Резерв+" будет возможность сформировать военно-учетный документ в электронной форме.

 

 

Новый закон о мобилизации

Напомним, 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Он уточняет некоторые процессы мобилизации, выплаты военным, условия бронирования и отсрочки.

Одним из главных нововведений, согласно новому законодательству, является обязательное уточнение данных военнообязанным. Это следует сделать до 16 июля, иначе будет административная ответственность.

Также в Украине заработал электронный кабинет военнообязанного. Как работает приложение "Резерв+" - читайте в материале РБК-Украина.

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