Военнообязанным объяснили, обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+"

В ведомстве объясняют, что авторизация в приложении "Резерв+" не обязательна для украинцев, это лишь дополнительное удобство.

В настоящее время через "Резерв+" можно обновить военно-учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024 года.

Также уточнить учетные данные можно через центры предоставления административных услуг и ТЦК. В случае пребывания за границей можно отправить информацию по официальному электронному адресу ТЦК и СП по месту нахождения военного учета.

Также в мобильном приложении "Резерв+" будет возможность сформировать военно-учетный документ в электронной форме.