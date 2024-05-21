Військовозобов'язані можуть оновити дані в ЦНАПах Київської області: графік роботи
Військовозобов'язані жителі Київської області можуть оновити свої дані в ЦНАПах. Українці можуть заздалегідь дізнатися графік роботи та адресу розташування закладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
"Всі 69 ЦНАПів області надають послугу з актуалізації даних військовозобов’язаного", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з графіком роботи та адресами ЦНАПів можна дізнатись за посиланням.
Які документи потрібно із собою взяти
Військовозобов'язані з 18 травня можуть оновити через центри надання адмінпослуг такі дані про себе:
- ПІБ;
- Адреса фактичного проживання;
- Номер телефону;
- Електронну пошту (якщо вона є).
Для цього потрібно мати з собою паспорт або пред'явити документи з цифрового додатка "Дія" та ідентифікаційний код.
Інформація по темі
Нещодавно набув чинності новий закон, який дещо змінив правила мобілізації в Україні. Тепер військовозобов'язаним громадянам потрібно оновити свої дані протягом 60 днів.
Також Кабінет міністрів України оновив порядок призову на військову службу під час мобілізації. Він уточнює низку процесів, зокрема вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії. Детальніше про це можна почитати за посиланням.
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