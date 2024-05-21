Військовозобов'язані можуть оновити дані в ЦНАПах Київської області: графік роботи

Архівне фото: військовозобов'язані можуть оновити дані в ЦНАПах Київської області (Getty Images)

Військовозобов'язані жителі Київської області можуть оновити свої дані в ЦНАПах. Українці можуть заздалегідь дізнатися графік роботи та адресу розташування закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Всі 69 ЦНАПів області надають послугу з актуалізації даних військовозобов’язаного", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що з графіком роботи та адресами ЦНАПів можна дізнатись за посиланням. Які документи потрібно із собою взяти Військовозобов'язані з 18 травня можуть оновити через центри надання адмінпослуг такі дані про себе: ПІБ;

Адреса фактичного проживання;

Номер телефону;

Електронну пошту (якщо вона є). Для цього потрібно мати з собою паспорт або пред'явити документи з цифрового додатка "Дія" та ідентифікаційний код.