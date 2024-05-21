Военнообязанные могут обновить данные в ЦНАПах Киевской области: график работы

Военнообязанные жители Киевской области могут обновить свои данные в ЦНАПах. Украинцы могут заранее узнать график работы и адрес расположения заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА .

Для этого нужно иметь с собой паспорт или предъявить документы из цифрового приложения "Дія" и идентификационный код.

Военнообязанные с 18 мая могут обновить через центры предоставления админуслуг следующие сведения о себе:

Отмечается, что с графиком работы и адресами ЦПАУ можно узнать по ссылке .

"Все 69 ЦНАПов области предоставляют услугу по актуализации данных военнообязанного", - говорится в сообщении.

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Недавно вступил в силу новый закон, который несколько изменил правила мобилизации в Украине. Теперь военнообязанным гражданам нужно обновить свои данные в течение 60 дней.

Также Кабинет министров Украины обновил порядок призыва на военную службу по мобилизации. Он уточняет ряд процессов, включая вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

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